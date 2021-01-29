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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بين واعد وفاشل.. لقاحات كورونا العالمية وفاعليتها

الجمعة 29/يناير/2021 - 05:30 م
لقاحات كورونا العالمية
لقاحات كورونا العالمية
مروة عنبر
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هناك ترقب واسع في انتظار النتائج النهائية للقاحات فيروس كورونا المستجد، بالتزامن مع تخطي الإصابات حول العالم الـ100 مليون ووصول إجمالى عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و178376.

ولذلك تسلط "الدستور" الضوء على لقاحات كورونا واستعراض آخر المستجدات حولها.

- لقاح فايزر
أثبت لقاح فايرز الأمريكي فعالية نسبتها 92% ضد "كورونا" المستجد، وهو ما اتضح من أول إحصاء كبير وخاضع للرقابة خارج التجارب السريرية بالعالم، بحسب مما نقله موقع صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وقالت كبيرة محللي الإحصاء، أنتى أيكا زوهار، نائبة رئيس مركز مكابي لتقديم خدمات الرعاية الصحية في إسرائيل،31 من بين 163 ألف إسرائيلي قام المركز بتطعيمهم، أصيبوا بالفيروس في الأيام العشرة الأولى من الحماية الكاملة أي بعد تلقيهم الجرعة الثانية والأخيرة، في حين اتضح من عينة مماثلة من إسرائيليين غير ملقحين بعد، إصابة 6437 منهم في الفترة الزمنية نفسها».

وأضافت زوهار ما ظهر من نتائج بأنه «أخبار جيدة للغاية من أول دراسة بالعالم تحلل مثل هذا العدد الكبير من المرضى الملقحين بالكامل».

كما وصفت زوهار النتائج بالمثيرة للغاية، واعتبرت أن للقاح مستوى مرتفعا من الكفاءة، أدى إلى نسبة منخفضة جدًا من الإصابة بالمستجد بين من تلقوا الحقنتين.

وأضافت أنها شعرت بالارتياح من الأعراض الخفيفة التي شعر بها الذين تم تطعيمهم، كما بالقلة التي أصيب أفرادها بالفيروس، إلى درجة أن أحدا منهم لم يدخل أي مستشفى من ظهور أعراض خفيفة للغاية عليه، مؤكدة أن الأعراض التي شعروا بها هي صداع وشعور خفيف بعدم الراحة، ولا عانى أي منهم من الحمى تقريبا، بحسب تأكيدها.

ويحتاج الجسم بعد تلقيه جرعتي فايزر، إلى وقت للتعرف إلى نسخة وراثية يحملها إليه اللقاح عن الفيروس، بحيث ينتج استجابة مناعية ضدها، أي أجسام مضادة وخلايا تائية النوع تمنع المستجد من الدخول إلى الخلايا الصحية والتكاثر فيها بالمليارات، وبذلك تموت الخلايا ويموت معها الجسم كله فيما بعد.

-اللقاح الصيني

بينما حقق لقاح سينوفارم الصيني نتائج مبهرة في عدد من الدول واثبت فاعلية بنسبة 100% في الامارات العربية الشقيقة.

وأكدت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي باسم القطاع الطبي في الدولة، أن تطعيم سينوفارم الصيني أثبت فاعلية بنسبة 100% في الوقاية من مضاعفات المرض، وكشفت الحوسني عن وجود اختلافات في طرق تصنيع اللقاحات الثلاثة المتوافرة في الدولة، إلا أنها جميعها آمنة، وناجحة في تحفيز الجسم على إنتاج أجسام مضادة تمنع الإصابة بفيروس كورونا.

وأصبحت المجر، الجمعة، أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تقر استخدام لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لكوفيد-19، وفق ما أفادت كبيرة مسؤولي الصحة في البلاد سيسيليا مولر.

-لقاح جونسون آند جونسون

أما لقاح جونسون آند جونسون ينتظر الموافقة عليه من قبل هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA" بعد إعلان نتائج المرحلة الثالثة من التجارب الأسبوع المقبل، ويتميز لقاح جونسون بسهولة تداوله وتوزيعه نظرا لأنه لا يحتاج إلى البرودة الفائقة في تخزينه، كما أنه رخيص الثمن، ويتميز بأنه عبارة عن جرعة واحدة فقط بدلا من جرعتين على غرار لقاحى فايزر ومودرنا.

وقالت الشركة إنها تتوقع الإعلان عن نتائج المرحلة الثالثة من التجارب للقاح كورونا أحادى الجرعة، حيث إن اللقاح أرخص وأسهل في التخزين من فايزر ومودرنا Pfizer أو Moderna مما قد يسرع التوزيع ويقلل من احتمالات إتلاف الجرعات وإهدارها.

-لقاح شركة نوفافاكس البريطانية

وأظهرت تجارب بريطانية واسعة النطاق أن لقاحا جديدا لمكافحة فيروس كورونا طورته شركة "نوفافاكس"، فعّال بنسبة 89.3 في المئة.

وقال فيرغوس والش، محرر الشؤون الطبية في تصريح صحفي، إن لقاح شركة "نوفافاكس" يعد أول لقاح أظهر فعالية لمكافحة السلالة الجديدة المتحورة للفيروس والمكتشفة في بريطانيا، بحسب بي بي سي.

وقالت الحكومة إنه من المتوقع تسليم الجرعات خلال النصف الثاني من العام الجاري، بعد موافقة هيئة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية على استخدامه.

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