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الثقافة

في ذكرى ميلاده.. هكذا دافع «تشيخوف» عن «زولا»

الجمعة 29/يناير/2021 - 03:31 م
تشيخوف
تشيخوف
نضال ممدوح
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تحل اليوم الذكرى الــ 161 لمولد أبرز كتاب روسيا العظام، صاحب الأعمال الأكثر قراءة بين قراء العالم بجهاته الأربع، ومن بينها الخال فانيا، وفاة موظف، الحرباء، الصيادون، الراهب الأسود، حورية البحر، الأخوات الثلاث، وبستان الكرز وغيرها.. طبيب وكاتب مسرحي وقاص إنه أنطوان تشيخوف.

وفي كتابه الصادر عن دار العين للنشر "تشيخوف بين روتشيلد والخال فانيا.. الفن التشيخوفي في أرقي صوره" يذهب الكاتب المترجم أشرف الصباغ٬ إلى أن الموضوع اليهودي لم يكن يهم تشيخوف٬ إلا أنه عند بداية عام 1894 اتسم هذا الموضوع بالأهمية في كل مكان بأوروبا. وكان تعداد اليهود في روسيا أربعة ملايين ونصف٬ في حين كان تعداد السكان العام 122 مليون نسمة. وعقب اغتيال القيصر ألكسندرالثاني تردي بصورة حادة وضع اليهود الذين أعتبروا متأمرين: إذ سن قانون عن الحد المرسوم للمنطقة التي يسمح لهم بالسكن٬ لما بأن اليهود منعوا من الإقامة في القري. كما منعوا من مزاولة المحاماة٬ وفي سنة 1891 حكم بالترحيل من موسكو علي عشرين ألف يهودي من الحرفيين بغية تطهير المدينة الرئيسية٬ وطرد الكثيرون من العاصمة وهم مكبلون بالأصفاد.

ويلفت الصباغ إلى أن هذه الأحداث تعود إلى فترة أكثر تأخرا من كتابة نشر قصة "كمان روتشيلد" إلا أن موقف تشيخوف حيال قضية دريفوس وزولا كان بالغ الأهمية٬ ولا سيما أنه كانت تربطه برئيس تحرير جريدة "العصر الحديث" المعادية للسامية وصاحب امتيازها سوفورين علاقة عملية وشخصية على مدى 12 عاما.

يورد الصباغ مقاطع من ثلاث رسائل لتشيخوف تعود إلى فبراير 1898:"أجل٬ زولا ليس بدرجة فولتير٬ ونحن جميعا كذلك لسنا مثل فولتير٬ ولكن أحيانا توجد في الحياة مثل تلك التيارات والظروف التي يكون معها اللوم بأننا لسنا علي درجة فولتير له أقل ما يمكن من الأهمية. تذكروا الكاتب الأديب كرولينكو الذي دافع عن حقوق الملحدين والمولتانيين٬ وأنقذهم بذلك من الحكم عليهم بالنفي مع الأشغال الشاقة" وهذه الرسالة بعث بها تشيخوف إلي سوروف بتاريخ 6 فبراير 1898.

وفي رسالة أخرى بتاريخ 22 فبراير 1898 إلى أو. ج وميخائيل ب يقول تشيخوف: "وقفت إلي جانب زولا ومن هو كريه ومريب. إن جريدة العصر الحديث تشن حملة خرقاء بينا معظم الجرائد الروسية إن لم تكن تقف إلي جانب زولا فإنها تهاجم ملاحقيه."

وبتاريخ 23 فبراير 1898 كتب رسالة ثالثة إلى "ب" جاء فيها: "في قضية زولا تصرفت جريدة العصر الحديث علي نحو دنئ وقد تبادلنا الرسائل بهذا الصدد أنا وستارتس٬ ثم ألتزمنا الصمت معا. ومهما كان من أمر فإن الانهيال على زولا بالتهجمات وهو ماثل أمام المحكمة يشكل قضية لا تتناسب مع أخلاق الأدباء الحقيقيين."

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