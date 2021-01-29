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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بدء توافد أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى سويسرا

الجمعة 29/يناير/2021 - 03:28 م
جنيف ريال لوبلان
جنيف ريال لوبلان
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أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة في جنيف ريال لوبلان، بدء توافد أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى سويسرا غدا السبت تمهيدا للبدء فى عملية اختيار أعضاء السلطة التنفيذية الموحدة والتي تتألف من أعضاء مجلس الرئاسة (3 أعضاء) ورئيس الوزراء، وذلك في في الفترة من 1 إلى 5 فبراير 2021 بدعم من الأمم المتحدة والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا ستيفاني ويليامز.

وأشار المتحدث خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للصحفيين المعتمدين بالأمم المتحدة في جنيف، إلى أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبى سوف يصوتون خلال أيام الاجتماع على اختيار أعضاء مجلس الرئاسة ورئيس الوزراء وفقا لخارطة الطريق التى اعتمدها الملتقى فى تونس فى منتصف نوفمبر الماضى وسيتم تكليف هذه السلطة التنفيذية المؤقتة بقيادة ليبيا إلى الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها فى 24 ديسمبر من العام الجارى 2021 وإعادة توحيد مؤسسات الدولة.

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