إعلان الحداد 3 أيام على أحد أعلام جامعة أسيوط ورئيسها الأسبق

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، الحداد لمدة 3 أيام على الدكتور عبد الرازق حسن، الأستاذ المتفرغ بقسم الجراحة العامة، وواحدًا من مؤسسي كلية الطب وأحد أعلام الجامعة ورئيسها الأسبق، خلال الفترة من أغسطس 1980 وحتى يوليو 1991، وهو ما يعد سابع رئيس لجامعة أسيوط منذ تاريخ إنشائها.وأشار رئيس الجامعة إلى أن قراره بإعلان الحداد من المقرر أن يمتد من غدٍ السبت 30 يناير وحتى الإثنين 1 من فبراير القادم، وهو ما يتضمن وقف كل أنواع الأنشطة الطلابية والرياضية، بما فيها أنشطة القرية الأولميبية، وكذلك أى أنواع من الفاعليات ذات الطابع الاحتفالي داخل كل قطاعات وكليات الجامعة.هذا ونعى الدكتور طارق الجمال، عبر صفحته الشخصية على «فيسوك»، العالم الجلي الدكتور عبدالرازق حسن: «كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون.( صدق الله العظيم). رحل عن عالمنا العالم الجليل الأستاذ الدكتور عبدالرازق حسن، رئيس الجامعة الأسبق، تاركًا لنا طيب عمله وحسن سيرته ونقاء سريرته، ولا تسعفني الكلمات فأمدحه ولم يستيقظ عقلي فأرثيه فقدره محفوظ فى الدنيا بعلمه ومقامه محفوف في صدورنا بتواضعه، لقد عرفته تلميذًا ثم زميلاً ثم صديقًا».وتابع: «كم أخطأت فقومنى بحسن أسلوبه وذللت فانتشلنى بحسن تعامله وكم أحسنت فكان لي مشجعًا وأتقنت فكان لي محفزًا، كان يعجبنى فيه مطابقة قوله لفعله وعلانيته لسره، كان يحث على التميز وهو من أهله ويحث علي البذل وهو في المقدمة. ولعل عمله مستمرًا لم ينقطع في الدنيا فقد ترك علمًا منهمرًا نافعًا لطلابه وصدقات جارية جرت علي يديه شفاءً لمرضاه وولدًا صالحًا يرفع له الدعاء. نسأل الله العلي القدير أن يجعله من أهل الجنة».