وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

وضع عدد من القيادات الأمنية بمديريات الأمن وقيادات القوات المسلحة والمحافظين إكليلا من الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة.ياتي ذلك في ضوء الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى مرور 69 عامًا على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية التى ستظل رمزًا للفخر والنضال في تاريخ الشرطة المصرية وشاهدًا على بطولة وتضحيات رجالها البواسل الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لتبقى مصر مرفوعة الهامة.