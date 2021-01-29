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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الليلة.. انطلاق عرض «أوبرا فايزة» لـ نجوم مسرح مصر

الجمعة 29/يناير/2021 - 03:52 م
العرض المسرحي أوبرا
العرض المسرحي أوبرا فايزة
منار إبراهيم
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ينطلق العرض المسرحي "أوبرا فايزة" الذي يقدمه نجوم مسرح مصر مساء اليوم الجمعة، على شاشة قناة mbc مصر، في تمام الساعة الثامنة.

"أوبرا فايزة" تدور أحداثها حول عدد من الشباب يُشكلون فريقا غنائيا لتقديم عرض أوبرالي للتغطية على عملية سرقة، وتجري الأحداث بصورة كوميدية ساخرة، مما يفجر الكثير من المواقف الضاحكة.

يشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبدالباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أنور، وكريم عفيفي، وإسراء عبدالفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

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