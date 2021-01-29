عروسان يحتفلان بزفافهما فى الصحراء البيضاء بالوادى الجديد (صور)

احتفل عروسان من أبناء محافظة الوادي الجديد مساء اليوم على طريقتهما الخاصة وسط المحمية الطبيعية بالصحراء البيضاء بواحة الفرافرة، وسط فرحة كبيرة بين الأهل والأحباب مع اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا.وأكد أحمد زكي أحد أبناء مركز الداخلة، أن العروسين أصرا على التقاط الصور داخل الصحراء وسط مشاهد خلابة لإبراز أهم المعالم الأثرية والمناطق الجبلية التي يعشقها السياح والأجانب والزائرون إلى المحافظة.جدير بالذكر أن صحراء الوادي الجديد تعتبر من أجمل الصحاري الطبيعية في العالم والتي تستهوي السياح الأجانب الذين يغامرون بقطع تلك المسافات الطويلة في رحلات سفاري رائعة.