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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أسعار تذاكر مسرحية «هابى نيو يير بالعربى» لبيومى فؤاد ونجوم مسرح مصر

الجمعة 29/يناير/2021 - 08:06 م
مسرحية هابي نيو يير
مسرحية هابي نيو يير بالعربي
حسن أمين
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يستأنف أبطال المسرحية الكوميدية "هابي نيو يير بالعربي" العرض للجمهور يوم 5 فبراير المقبل على مسرح "كايرو شو - الماركي" بالتجمع الخامس.

وطرحت أسعار تذاكر العرض المسرحي على 6 فئات تبدأ الفئة الأولى بمبلغ 1500 جنيه، والثانية بمبلغ 1000 جنيه، والثالثة بمبلغ 750 جنيها، والرابعة بمبلغ 500 جنيه، والخامسة بمبلغ 400 جنيه، والفئة السادسة والأخيرة بمبلغ 300 جنيه مصري.

وتدور أحداث مسرحية "هابي نيو يير بالعربي" في إطار كوميدي غنائي مشوق مناسب لجميع أفراد العائلة حول مجموعة من الأصدقاء للاحتفال بسهرة رأس السنة في قصر، وخلال الاحتفال وغناء المطربين وإغلاق النور وتبادل الهدايا يكتشفون وجود صندوق مجهول وسط بهو القصر، وبعد عدة تفسيرات لما بداخل الصندوق يختلف الأصدقاء سواء بالطمع فيه أو بالخوف مما يمكن أن يكون بداخله.

"هابي نيو يير بالعربي "بطولة بيومي فؤاد، محمد عبدالرحمن، شيماء سيف، كريم عفيفي، محمد أنور، دانا الحلبي.

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