رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 29 يناير 2021 الموافق 16 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جورجيا تسجل 669 إصابة جديدة بكورونا و21 وفاة

الجمعة 29/يناير/2021 - 03:17 م
جريدة الدستور
ا ش ا
طباعة
أعلنت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم الجمعة، تسجيل 669 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 256 ألف و956 إصابة جديدة منذ بدء تفشي الوباء حتى الآن.

وأفادت صحيفة (جورجيا توداي)، اليوم على موقعها الإلكتروني، بأن عدد المتعافين من المرض بلغ الآن 247 ألفا و96 شخصًا عقب تسجيل 637 حالة تعاف جديدة منذ أمس الخميس.

وأشارت الصحيفة إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 3 آلاف و148 حالة فور تسجيل 21 وفاة جديدة على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية.

موضوعات متعلقة

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم والاسم عبر موقع المصرية للاتصالات

لوزنها الزائد.. طفلة تشنق نفسها فى الجيزة

الدليل على ملابسها.. تفاصيل محاولة اغتصاب فنانة داخل شقتها بالجيزة

إصابة بسمة وهبة بشلل عضلى بسبب «حقنة فيلر»

الصور

image description

إعلان الحداد 3 أيام على أحد أعلام جامعة أسيوط ورئيسها الأسبق

image description

أعضاء النواب والشيوخ يشاركون فى افتتاح مسجد «العرايضة» بدمياط

image description

إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه بقرية السوالم في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يبحث سبل دعم المشروعات التنموية وتطوير الريف المصرى

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى المبرة للتأمين الصحي ويطمئن على شبكات الأكسجين

الأكثر قراءة

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

حقيقة توقف حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة اصطدام سفينتين

الأمن يكشف مفاجأة في واقعة «عنتيلة المحلة»: بريئة والبلاغ كاذب

بداية عدم استقرار.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

دراسة ألمانية: «كورونا» يطال الجهاز التناسلي للذكر ويؤثر عليه

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية

تردد قنوات mbc على النايل وعرب سات 2021

فريق «الصحة العالمية» يجتمع مع علماء صينيين فى ووهان

أيام زمان

الموت سبقه.. قصة دين لم يسدده فريد شوقي لـ نجيب الريحاني

عماد حمدي ونادية الجندي ارتبطا بسبب قبلة وانفصلا بعدما أنتج لها أول أفلام البطولة

«مبحبش الاختلاط».. سر رفض محمد رشدي دخول الفنانين منزله

عباس حلمي الأول.. ثالث حكام أسرة محمد على أغتيل بقصره بسبب سوء معاملة المماليك

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الفنون وتجليات إبداعاتها الدينية
د. محمد عفيفي
أمريكا عند المفكرين المصريين.. المسيرى
جمال طه
أزمة «سد النهضة» والحرب بين القوميات الإثيوبية «1-2»
ماجد حبته
المتاهة التونسية
المزيد

الثقافة

أمسيات شعرية متنوعة بثقافة ساحل سليم

بدء تدريب المحكمين استعدادًا لتصفيات منافسات المشروع الوطني للقراءة

غاندى صاحب استراتيجية اللا عنف بثقافة الجيزة

ورشة قصصية ولقاءات أدبية بثقافة أسيوط