جورجيا تسجل 669 إصابة جديدة بكورونا و21 وفاة

أعلنت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم الجمعة، تسجيل 669 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 256 ألف و956 إصابة جديدة منذ بدء تفشي الوباء حتى الآن.وأفادت صحيفة (جورجيا توداي)، اليوم على موقعها الإلكتروني، بأن عدد المتعافين من المرض بلغ الآن 247 ألفا و96 شخصًا عقب تسجيل 637 حالة تعاف جديدة منذ أمس الخميس.وأشارت الصحيفة إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 3 آلاف و148 حالة فور تسجيل 21 وفاة جديدة على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية.