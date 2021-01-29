ضبط محطة بث لاسلكي وشبكة استقبال قنوات فضائية مُشفرة بدمياط

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام (شخصين) بإدارة محطة بث لاسلكى خاصة وشبكة استقبال قنوات فضائية مُشفرة وإعادة بثها بعد فك تشفيرها من خلال (سيستم كامل -بعقارين وأحد المحال بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة بمحافظة دمياط) واتخاذهم كمقرً لإعادة بث مجموعة من القنوات الفضائية المشفرة بالمخالفة للقانون.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى، الأمن العام) أمكن ضبطهما أثناء إدارتهما نشاطهما الإجرامى، وتم ضبط مكونات شبكة البث عبارة عن محطة استقبال وإعداد للبث مكونة من (وحدات معالجة مركزية محمل عليها روابط القنوات للإتصال بالريسيفرات، وملفات التعريف وأنظمة التشغيل محمل عليهما أنظمة التشغيل مقلدة ومنسوخة – عدد من أجهزة "الريسيفر" - أنكودر لتجميع القنوات - سويتش للإتصال بالإنترنت" - قطع لالتقاط الإشارة - أطباق لاستقبال القنوات الفضائية - راوتر للإتصال بالإنترنت - جهاز DVR لتجميع القنوات)، وكذا محطة تشفير مكونة من (جهاز "لاب توب" محمل عليه العديد من ملفات التعريف وأنظمة التشغيل لأجهزة الريسيفر والعديد من المصنفات الفنية من أفلام وأغان بدون موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية عليها – عدد من البرامج المقلدة والمنسوخة - روابط القنوات لتشغيلها من على أجهزة الريسيفر - جهاز ريسيفر يعمل كمخلق للشفرات بعد إتصالها بالإنترنت - وحدة معالجة مركزية يستخدمها المتهمان كجهاز سيرفر للتحكم فى ربط العملاء بالشبكة)، ومحطة لإعادة البث والإرسال بعد التشفير مكونة من (أجهزة "إرسال القنوات - تخليق التردد - أنتنا يدوية الصنع لبث التردد فى نطاق دائرى" – أجهزة إرسال المحتوى الإلكترونى للقنوات لمكان بث التردد – العديد من القطع والأدوات المستخدمة فى التجميع – أجهزة "راوتر للإتصال بالإنترنت لربط الشبكات - سويتش للإتصال بالإنترنت - كروت فك شفرة للقنوات الفضائية المشفرة - لانا واى فاى للإتصال بالإنترنت" - جهاز DVR لتجميع القنوات بعد ضغطها)، بالإضافة إلى محطة الإمداد الدائم للشبكة بالطاقة مكونة من (جهاز إنتاج الطاقة ومتصل به بطارية للتخزين).