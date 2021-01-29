تنفيذ حكم الإعدام بحق مسؤول صيني سابق في اتهامات تتعلق بالفساد

نفذت الصين اليوم الجمعة حكم الإعدام بحق "لاي شياو مين" الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة "هوارونغ" الصينية المحدودة لإدارة الأصول، وذلك بعد موافقة محكمة الشعب العليا الصينية.وجاء تنفيذ الحكم اليوم وفقا لشبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) بعد إدانة "شياو مين" في اتهامات تتعلق بالفساد، تتضمن قبول أموال وهدايا تزيد قيمتها على 78ر1 مليار يوان (حوالي 276 مليون دولار).وحكم على "شياو مين" بالإعدام في الخامس من يناير بعد إدانته بالكسب غير المشروع والفساد وتعدد الزوجات، ورفض استئنافه على الحكم.وطرد "لاي شياو مين" الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة هوارونغ الصينية المحدودة لإدارة الأصول، من الحزب الشيوعي الصيني في منتصف أكتوبر 2018، وتم فصله من الوظائف العامة بسبب انتهاكات متعددة، حيث أكدت اللجنة المركزية لفحص الانضباط للحزب الشيوعي الصيني أن "شياو مين" انتهك مباديء وسياسات العمل المالي، وأن عمليات التوسع في الشركة والعمليات الخارجة عن النظام أسفرت عن انحراف خطير عن نشاطها الرئيسي، إلى جانب أنه سعى للمجد الشخصي وشارك في أنشطة مرفوضة ورفض التعاون في التحقيق.كما حضر "شاو مين" مآدب مدفوعة من الأموال العامة وزيارة أندية خاصة ومطاعم فاخرة والسماح للأقارب بالسفر باستخدام الأموال العامة، وانتهك قواعد الحزب الحاكم المكونة من ثماني نقاط بشأن تحسين سلوك الحزب والحكومة.