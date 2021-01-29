محافظ بورسعيد: استمرار أعمال توسعة شوارع الأمين والثلاثينى والنصر

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، عن استمرار أعمال رفع كفاءة وتوسعة وتطوير وتجميل شارع الأمين بداية من شارع الثلاثينى حتى شارع النصر بنطاق حى العرب وذلك تحت إشراف مديرية الطرق ببورسعيد.وأكد محافظ بورسعيد أن شارع الأمين يشهد أعمال تطوير على درجة عالية من الكفاءة بما يتماشى مع المشروعات التى تشهدها المنطقة، لافتا إلى أنه جرى توسعة الطريق وتجميله ورفع كفاءة الإضاءة بالشارع باعتباره من الشوارع الحيوية فى وسط المحافظة والتى تربط بين عدد من الأحياء، موضحا أن هناك منظومة متكاملة من أعمال تطوير الطريق فى مختلف الأحياء بما يساهم فى التيسير على المواطن وتحقيق أفضل مستوى حضارى بالمحافظة.