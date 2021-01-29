بوريس جونسون يُهنئ نظيره الجورجي على إعادة توليه رئاسة الحكومة

هنأ رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الجمعة، نظيره الجورجي جيورجي جاخاريا، على إعادة توليه رئاسة الحكومة.وشدد جونسون على الشراكة العميقة بين المملكة المتحدة وجورجيا، مؤكدًا دعم بلاده الدائم لوحدة واستقلال الأراضي الجورجية، حسبما أوردت صحيفة «جورجيا توداي» اليوم على موقعها الإلكتروني.كما أكد أهمية الجهود المشتركة التي تُبذل من الجانبين للتغلب على ما أسفرت عنه أزمة تفشي وباء كورونا من تحديات، مُِشيرًا إلى أن التعاون الثنائي بين البلدين يشمل عددا من المجالات بما فيها الدفاع والأمن.وأعرب جونسون عن تقديره للشجاعة التي أظهرها الشعب والحكومة الجورجية في مواجهة الضغط الروسي بحزم، مؤكدًا دعم بريطانيا المستمر لتطلعات جورجيا للحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي «الناتو».