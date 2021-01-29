رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 29 يناير 2021 الموافق 16 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس: مئات الآلاف سجلوا في منظومة التطعيم ضد كورونا

الجمعة 29/يناير/2021 - 03:35 م
جريدة الدستور
ا ش ا
طباعة
قال الهاشمي الوزير، عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس "كورونا" في تونس ومدير معهد باستور، إن مئات الآلاف من المواطنين قد سجلوا في منظومة التطعيم التونسية في انتظار القيام بحملة التطعيم حالما تتوضح الرؤية بخصوص توفر اللقاح.

وأضاف الهاشمي، في تصريح اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات والوفيات في تونس مرتفع نسبيا، مشيرا إلى أن الوضع في المستشفيات، خاصة في أقسام الإنعاش مقلق.

وأوضح أن اللجنة العلمية ليست لديها المعلومة الدقيقة حول تاريخ وصول أول دفعة من اللقاح حسب اتفاقية "كوفاكس"، مبينا أن هذه الدفعة ستكون مخصصة لجنود خط الدفاع الأول في مجابهة "كورونا" في انتظار وصول بقية اللقاحات التي سيتم توزيعها على المواطنين.

وأشار الهاشمي الوزير إلى أن العالم سيشهد قريبا الذروة في انتشار وباء "كورونا"، ثم ستنفرج الأزمة الصحية بعد ذلك تدريجيا.

موضوعات متعلقة

«الأرصاد» تحذر: أمطار ورياح تضرب القاهرة والمحافظات

حقيقة توقف حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة اصطدام سفينتين

لوزنها الزائد.. طفلة تشنق نفسها فى الجيزة

الدليل على ملابسها.. تفاصيل محاولة اغتصاب فنانة داخل شقتها بالجيزة

الصور

image description

إعلان الحداد 3 أيام على أحد أعلام جامعة أسيوط ورئيسها الأسبق

image description

أعضاء النواب والشيوخ يشاركون فى افتتاح مسجد «العرايضة» بدمياط

image description

إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه بقرية السوالم في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يبحث سبل دعم المشروعات التنموية وتطوير الريف المصرى

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى المبرة للتأمين الصحي ويطمئن على شبكات الأكسجين

الأكثر قراءة

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

حقيقة توقف حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة اصطدام سفينتين

الأمن يكشف مفاجأة في واقعة «عنتيلة المحلة»: بريئة والبلاغ كاذب

بداية عدم استقرار.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

دراسة ألمانية: «كورونا» يطال الجهاز التناسلي للذكر ويؤثر عليه

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية

تردد قنوات mbc على النايل وعرب سات 2021

فريق «الصحة العالمية» يجتمع مع علماء صينيين فى ووهان

أيام زمان

الموت سبقه.. قصة دين لم يسدده فريد شوقي لـ نجيب الريحاني

عماد حمدي ونادية الجندي ارتبطا بسبب قبلة وانفصلا بعدما أنتج لها أول أفلام البطولة

«مبحبش الاختلاط».. سر رفض محمد رشدي دخول الفنانين منزله

عباس حلمي الأول.. ثالث حكام أسرة محمد على أغتيل بقصره بسبب سوء معاملة المماليك

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الفنون وتجليات إبداعاتها الدينية
د. محمد عفيفي
أمريكا عند المفكرين المصريين.. المسيرى
جمال طه
أزمة «سد النهضة» والحرب بين القوميات الإثيوبية «1-2»
ماجد حبته
المتاهة التونسية
المزيد

الثقافة

أمسيات شعرية متنوعة بثقافة ساحل سليم

بدء تدريب المحكمين استعدادًا لتصفيات منافسات المشروع الوطني للقراءة

غاندى صاحب استراتيجية اللا عنف بثقافة الجيزة

ورشة قصصية ولقاءات أدبية بثقافة أسيوط