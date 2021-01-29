تونس: مئات الآلاف سجلوا في منظومة التطعيم ضد كورونا



وأوضح أن اللجنة العلمية ليست لديها المعلومة الدقيقة حول تاريخ وصول أول دفعة من اللقاح حسب اتفاقية "كوفاكس"، مبينا أن هذه الدفعة ستكون مخصصة لجنود خط الدفاع الأول في مجابهة "كورونا" في انتظار وصول بقية اللقاحات التي سيتم توزيعها على المواطنين.



وأشار الهاشمي الوزير إلى أن العالم سيشهد قريبا الذروة في انتشار وباء "كورونا"، ثم ستنفرج الأزمة الصحية بعد ذلك تدريجيا.

قال الهاشمي الوزير، عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس "كورونا" في تونس ومدير معهد باستور، إن مئات الآلاف من المواطنين قد سجلوا في منظومة التطعيم التونسية في انتظار القيام بحملة التطعيم حالما تتوضح الرؤية بخصوص توفر اللقاح.وأضاف الهاشمي، في تصريح اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات والوفيات في تونس مرتفع نسبيا، مشيرا إلى أن الوضع في المستشفيات، خاصة في أقسام الإنعاش مقلق.