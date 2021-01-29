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حوادث

وزير الداخلية يؤدي صلاة الجمعة في مسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة

الجمعة 29/يناير/2021 - 03:49 م
جريدة الدستور
مريم جبل- عمرو المزيدى
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أدى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، صلاة الجمعة اليوم، في مسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وعددٍ من قادة وضباط الشرطة والقوات المسلحة احتفالًا بعيد الشرطة.

وألقى الخطبة وزير الأوقاف وتناول خلالها "التضحية فى سبيل الوطن سبيل الشرفاء والعظماء الأوفياء"، وأكد فضيلته أن الوطن يستحق منا التضحية لأجل عزته ورفعته وحفظه.. وللتضحية من أجل الوطن صور متعددة، أعلاها وأشرفها التضحية بالنفس من أجل حماية الوطن فحماية الأوطان من صميم مقاصد الأديان، وأن التضحية فى سبيل الوطن والحفاظ عليه وعلى أمنه وسلامه وإستقراره، والعمل على تقدمه وازدهاره، إنما هو سبيل الشرفاء والعظماء الأوفياء، ودائمًا ما يسجل التاريخ بحروف من نور ويحفر فى ذاكرته أسماء العظماء والشرفاء الذين يضحون فى سبيل أوطانهم ويعملون على مجدها ورفعتها.

كما تناول فضيلته مكانة وفضل الشهادة فى سبيل الوطن موجهًا التحية لشهداء الوطن من الأبطال من رجال الشرطة، والقوات المسلحة الذين ضحوا بأنفسهم فى سبيل الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، موجها التحية للمصابين الذين ضحوا وما زالوا يضحون فى سبيل الوطن من رجال الشرطة والقوات المسلحة.

كما وجه التحية لأبناء الوطن من رجال الشرطة والقوات المسلحة الذين يواصلون الجهد والعطاء والتضحية، لأداء رسالتهم العظيمة فى الحفاظ على أمن وإستقرار الوطن، كما وجه التحية والتقدير لأسرهم لما يقدمونه من تضحيات لمساندة أبنائهم فى أداء واجبهم نحو وطنهم، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته وأن يجعل مثواهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين

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