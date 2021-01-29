سول تنفي وجود خطط لبناء مفاعلات نووية في جارتها الشمالية

نفت وزارة التجارة والصناعة والطاقة بكوريا الجنوبية مزاعم لتقرير إخباري حديث يفيد بوجود خطط رسمية لبناء محطات طاقة نووية في جارتها كوريا الشمالية.وأوضحت الوزارة حسبما ذكرت الإذاعة الكورية الجنوبية "كيه بي إس" اليوم الجمعة أنه بينما قد تكون هناك اعتبارات على مستوى العمل قبل إعادة لم الشمل المحتمل بين الجارتين، لكن لم يكن هناك تعهد لكوريا الشمالية لتحقق مثل هذا الأمر المتعلق بمفاعلات نووية.وكانت إذاعة محلية قد أعلنت أمس الخميس بوجود تحقيق في وثائق محذوفة تتعلق بإغلاق المفاعل النووي "ولسونج-1" بمدينة جوانجو في كوريا الجنوبية، كما كشفت النقاب أيضًا عن أدلة مادية تظهر خططًًا لتشييد مفاعلات نووية في كوريا الشمالية، بالإضافة إلى مشاريع للطاقة بين الكوريتين.ووفقًا لإفادات التقرير الإخباري المزعوم، فإنه تم إنشاء الملفات التي عُثر عليها وتذكر كوريا الشمالية في شهر مايو عام 2018، تقريبًا خلال الوقت الذي عقد فيه الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، قمته الأولى والثانية مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جون إن.