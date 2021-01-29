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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة للمغادرة إلى مونديال الأندية (صور)

الجمعة 29/يناير/2021 - 03:23 م
جريدة الدستور
فاتن غلاب
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استقبل مطار القاهرة الدولي، بعثة النادي الأهلي، استعدادًا للمغادرة إلى العاصمة القطرية الدوحة، لخوض منافسات كأس العالم للأندية المقررة إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

وتغادر بعثة الأهلى، بعد قليل، على متن رحلة خاصة تسيرها الشركة الوطنية مصر للطيران تحمل رقم 320‪0 لنقل بعثة النادي، الذي يغادر من خلال صالة 4 بالمطار المخصصة للطائرات الخاصة، وسط اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويترأس بعثة الأهلى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، ويشارك الأهلي في المونديال بصفته بطل إفريقيا، فيما يشارك الدحيل بصفته مستضيف البطولة.

وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أكد سلبية مسحة اللاعبين والجهاز الفني قبل السفر إلى قطر استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية، حيث أجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية خلال الساعات الماضية، قبل رحلة قطر.

وَيستهل الأهلي مشواره في كأس العالم بمواجهة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل، وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، محاضرة فنية مع لاعبيه، للحديث عن بعض الأمور الفنية الإيجابية منها والسلبية على مستوى الفريق، استعدادًا للمرحلة المقبلة التي تشهد الاستعداد لمنافسات كأس العالم للأندية.

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