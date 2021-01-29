بعد شفائها من كورونا.. يسرا تستعد لـ«حرب أهلية»

تستعد الفنانة يسرا لتصوير أول مشاهد مسلسلها "حرب أهلية" الذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل، وذلك بعد تماثلها للشفاء من فيروس كورونا المستجد.وكان المسلسل تعطل تصويره خلال الفترة الماضية وتأجل لحين شفاء يسرا بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث دخلت في عزل تام حتى تماثلت للشفاء خلال الأيام الماضية، وقرر صناع العمل انطلاق التصوير خلال الأيام المقبلة بالديكور الرئيسي للعمل في مدينة السادس من أكتوبر.وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي من خلال الصراع بين أبطال العمل، وفي مقدمتهم الفنانة يسرا وباقي النجوم، والمسلسل من إخراج سامح عبدالعزيز والذي أوشك على الانتهاء من تصوير فيلم "تماسيح النيل" للفنان حمدي الميرغني ومصطفى خاطر.