أحمد السقا يتلقى عزاء محمد الصغير.. وأمير كرارة أول الحضور (صور)

شيعت، اليوم الجمعة، جنازة مصفف الشعر الراحل محمد الصغير بمقابر العائلة بمنطقة مصر الجديدة، وذلك بتواجد عدد كبير من نجوم الفن.وظهر النجم أحمد السقا أثناء تشييع جثمان والد زوجته، وتلقى واجب العزاء بتواجد عدد كبير من محبي الراحل وأصدقاء السقا وعلى رأسهم أمير كرارة وعمرو عرفة وآخرون.الصغير هو أشهر مصفف شعر تعامل مع كبار النجمات في مصر والوطن العربي، وعانى قبل رحيله بأيام من إصابته بفيروس كورونا، ونُقل إلى العناية المركزة، التي قضى فيها آخر أيامه.