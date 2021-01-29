انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي دون إصابات





وأوضح التليفزيون الهندي أن الانفجار وقع بالقرب من مقر اجتماع الرئيس الهندي رام ناث كوفيند، مع رئيس وزرائه ناريندرا مودي، وكبار الوزراء في الحكومة الهندية.





من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن الحادث الذي وقع قرب سفارتنا في نيودلهي قيد الفحص.

أفادت الشرطة هندية، منذ قليل، بوقوع انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في العاصمة نيودلهي، دون تسجيل أي إصابات.وقالت وسائل إعلام هندية إن الانفجار دمر 3 سيارات، ووقع على رصيف مواز على بعد أمتار قليلة من سفارة إسرائيل في العاصمة، فيما يشتبه بأن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة، وأسفر عن أضرار مادية دون تسجيل أي خسائر بشرية حتى الآن، وما زال التحقيق جاريًا.