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مصر

وزيرة الصحة: 1315 شخصًا من الأطقم الطبية تلقوا لقاح كورونا

الجمعة 29/يناير/2021 - 03:13 م
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، أن 1315 من الأطقم الطبية تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد، في 22 مستشفى عزل وحميات بعدد من محافظات الجمهورية منذ الإثنين الماضي وحتى مساء أمس، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع الأطقم الطبية باعتبارهم خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزير الصحة والسكان أنه تم إرسال جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة "سينوفارم"، يوم الإثنين الماضي، إلى مديريات الشئون الصحية بجميع محافظات الجمهورية، وتم توزيعها على مستشفيات "العزل، الصدر، الحميات"، لبدء تطعيم الأطقم الطبية العاملين بتلك المستشفيات تباعًا ضمن الفئات المستحقة ذات الأولوية طبقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أنه جارٍ استكمال تلقي الأطقم الطبية للقاح بعدد من المحافظات.

وأضافت الوزيرة أنه يتم إرسال جرعتين من لقاح فيروس كورونا المستجد لكل من الأطقم التي تتلقى اللقاح، ويتم تلقي الجرعة الثانية بعد 21 يومًا، مشيرة إلى أن آلية تلقي الأطقم الطبية للقاح تتضمن تسجيل بيانات متلقي اللقاح بالمستشفى التي يعمل بها، ثم إطلاعه على الموافقة المستنيرة، وقياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية له، وتسليمه كارت متابعة لتلقي الجرعة الثانية، كما تتم متابعة الحالة الصحية لمتلقي اللقاح بصفة دورية من قبل فرق طبية متخصصة.

وأكدت الدكتورة هالة زايد أن عملية تلقي الأطقم الطبية للقاح فيروس كورونا المستجد اختيارية وبالمجان، وتأتي في إطار حرص القيادة السياسية على حماية الأطقم الطبية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال مواجهة الجائحة.

من جانبهم، أعرب الأطقم الطبية عن شعورهم بالفخر والاعتزاز، لما يشاهدونه من اهتمام الدولة المصرية بالأطقم الطبية الذين يعملون بخط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدين حرصهم على تلقي اللقاح لحماية أنفسهم خلال تأدية واجبهم الوطني والإنساني، وضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية لمرضى فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، شهدت الأحد الماضي، فعاليات تلقي أولى جرعات لقاح فيروس كورونا للأطقم الطبية من داخل مستشفى أبوخليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية.

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