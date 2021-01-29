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الكرازة

أجندة البابا في مارس.. أبرزها انعقاد لجان المجمع المقدس الأرثوذكسي

الجمعة 29/يناير/2021 - 02:55 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
مونيكا جرجس
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كشفت مصادر كنسية مطلعة عن موعد انعقاد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ وأبرز الملفات المطروحة أمام المجمع المقدس كذلك موعد ترؤس البابا طقس الميرون المقدس بالإضافة إلى ترؤسه رسامات أساقفة جدد.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن البابا تواضروس الثاني يترأس انعقاد لجان المجمع المقدس في 1 مارس المقبل وتستمر لمدة 4 أيام تنتهي الخميس 4 مارس بالجلسة الختامية بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون.

وتابعت المصادر الكنيسة أن قداسة البابا تواضروس الثاني، أرسل دعوة إلى أساقفة ومطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لحضور جلسات المجمع المقدس؛ انه تبدا لجان المجمع أعمالها عقب الجلسة الافتتاحية للمجمع وتستمر لمدة ثلاث أيام على أن تعقد الجلسة الرسمية للمجمع المقدس في اليوم الرابع لانعقاد الخميس 4 مارس المقبل بالمقر البابوي بدير الأنبا بيشوي.

وكشفت المصادر الكنيسة أيضا عن أبرز المناقشات التى تتم خلال لجان للمجمع المقدس أثناء انعقاده في مارس المقبل.

وأضافت المصادر أن لجان المجمع المقدس تناقش خلال انعقادها كيف تستفيد الكنيسة من أزمة فيروس كورونا المستجدcovid - 19؟ وكيف تتكيف معه والاستفادة التى يتم عملها من قبل الكنيسة للشعب القبطي وذلك كل لجنة بحسب تخصصها في المجمع المقدس؛ مشيرة إلى أن قداسة البابا تواضروس اتخذ الإجراءات الاحترازية خلال إقامة المجمع المقدس واحتفالات الكنيسة في مارس المقبل من تجهيز إسعافات أولية وغرفة أكسجين وسيارة إسعاف كإجراء احترازي في ظل أجواء كورونا.

واستكملت المصادر الكنيسة خلال تصريحاتها أن البابا تواضروس الثاني يترأس رسامات الأساقفة وتجليس أساقفة جدد يومي 6 و7 مارس المقبل بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وعن أبرز رسامات البابا الأساقفة في مارس المقبل، أوضحت المصادر أن البابا تواضروس يتمم تجليس الأنبا مكاريوس أسقفا للمنيا؛ بالإضافة إلى تقسيم إيبارشية المنيا وأبو قرقاص إلى ثلاث إيبارشيات ورسامة أسقفين لكنائس أبو قرقاص وشرق النيل.

وأشارت إلى أن البابا يتمم رسامة أسقفين لدير أبو مقار خلفًا للراحل الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير أبو مقار واسقفا لدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون؛ وذلك خلفا للأنبا صرابامون أسقف ورئيس الدير الذي رحل العام الماضي؛ بالإضافة إلى رسامة أسقفين للقاهرة واسقفا لنيوجيرسي.

ونوهت المصادر الكنيسة بأن البابا تواضروس الثاني، وأساقفة المجمع المقدس يترأسون قداس الذكري السنوية الأولى لرحيل الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي بوادى النطرون والذي رحل العام الماضي صباح الاثنين 8 مارس المقبل؛ على أن يترأس أساقفة المجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس الثاني صباح الاثنين 9 مارس قداس اليوبيل الذهبي لرحيل البابا كيرلس السادس بدير مارمينا العجائبي بصحراء مريوط.

ولفتت المصادر الكنيسة إلى أن البابا تواضروس الثاني، وأساقفة المجمع المقدس، يترأسون يومي 10 و11 مارس المقبل، طقس صنع الميرون المقدس بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون، ويستخدم زيت الميرون في إتمام السر الثاني الذي يناله الإنسان المسيحي بعد المعمودية مباشرة، والذي يحمل اسمه أيضا وهو سر الميرون، وفيه يدهن جسد المؤمن في جميع مفاصله بـ 36 مسحه.

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