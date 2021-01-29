أمسيات شعرية متنوعة بثقافة ساحل سليم

العليم، محمد، ونخبة كبيرة من الشعراء، واختتم اللقاء بسماع المواهب الأدبية الشابة المشاركة في الأمسية، وهم الشاعر زياد أحمد حمودة، محمود عباس، آلاء عصام، ندى سيد، منار إسماعيل.

فى إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على إثراء الحركة الأدبية، عقد قصر ثقافة ساحل سليم عددًا من الأمسيات الشعرية، احتفالاً بعيد الشرطة وثورة يناير المجيدة.حيث أقيمت أمسية شعرية بعنوان "بعشق"، شارك فيها نخبة من كبار أدباء الصعيد، وعلى رأسهم الشعراء الدكتور أبوزيد بيومي، محمد أبوشناب، رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بمنفلوط، بهاء توفيق، ومجموعة من كبار الشعراء، وتباري الأدباء بقصائدهم الإبداعية التي تنوعت ما بين الفصحى والعامية.واختتم اللقاء بسماع المواهب الأدبية الشابة المشاركة في الأمسية، بجانب أمسية شعرية بعنوان "في حب الزهيري" شارك فيها الشعراء أحمد الشافعى، شرقاوي عبد