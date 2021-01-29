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القبلة

من جامعة الأزهر.. انطلاق مبادرة تطوير التعليم الطبي في نيجيريا

الجمعة 29/يناير/2021 - 02:50 م
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
أميرة العناني
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أطلق اتحاد الجامعات الإفريقية، اليوم الجمعة، مبادرته لتطوير التعليم الطبي في نيجيريا بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية وجامعة الأزهر واتحاد رؤساء الجامعات النيجيرية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار أهداف الاتحاد لتطوير التعليم العالي، والتي تسعى أيضًا لتحقيق أجندة إفريقيا 2063، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتعليم.

وتنطلق في الرابعة عصر اليوم، فعاليات الويبينار الأول من سلسلة اللقاءات الافتراضية بين خبراء التعليم الطبي، لعرض التجربة المصرية في تطوير التعليم الطبي كتجربة رائدة، عبر زوم وسيتم البث المباشر من صفحة المقر الإقليمي لاتحاد الجامعات الإفريقية لشمال إفريقيا ومنسق المبادرة، والذي تستضيفه جامعة الأزهر، في إطار الريادة المصرية.

ويشارك في الفعاليات الدكتورة زينب نبيل أستاذ الأمراض الصدرية بكلية طب البنات، ممثلا لجامعة الأزهر، والدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق، أمين مجلس التعليم الطبي، الدكتور محمد الشناوي مستشار الوزير للتعاون الدولي، الدكتورة نادية بدراوي رئيس لجنة التعليم الطبي، الدكتور إيتيان إهيلي أمين عام اتحاد الجامعات الإفريقية، الدكتور يعقوب إسيفي أمين عام المجلس الفيدرالي للجامعات النيجيرية، ورئيس وأعضاء لجنة تطوير التعليم الطبي بمصر.

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