السعودية تسجل 267 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 267 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 367 ألفًا و543 حالة منذ بداية الجائحة.وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 253 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 359 ألفًا و006 حالة.كما سجلت المملكة العربية السعودية حالاتي وفاة جديدتين، ليصبح إجمالي عدد الوفيات 6.368 حالة منذ بداية الجائحة.