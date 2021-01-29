«الصحة» تطلق قافلة طبية إلى البحر الأحمر ضمن «حياة كريمة»

تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة ولمدة يومين قافلة طبية، بمنطقة عرب عايش بالزعفرانة مركز رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»؛ لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.وأكدت الوزارة، أن القوافل تضم جميع التخصصات الطبية من "نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية".وأضافت أن القوافل الطبية تقدم خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، مشيرة إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.