685 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 685 حالات جديدة تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد– 19»؛ ليصل إجمالي أعداد المصابين في الكويت إلى 164108 منذ بداية الجائحة.وقالت الوزارة الكويتية، في بيان، إنه تم تسجيل 516 حالة شفاء جديدة؛ ليبلغ إجمالي المتعافين 156903 حالات، و958 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.وأوضحت الوزارة أنه تم إجراء 11338 مسحة جديدة؛ ليصل إجمالي المسحات إلى مليون و512 ألفًا و251، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تتلقى العلاج 6247 حالة، وبلغ إجمالي الحالات في العناية المركزة 49 حالة.