أشرف الصباغ: الأعمال الدرامية لتشيخوف كانت سببا في مهرجانه الدولى

تحل اليوم الذكرى 161 لميلاد الكاتب الروسي أنطون تشيخوف، أحد أبرز رواد الكتابة المسرحية والقصة القصيرة في العالم، ويقول الكاتب الروائي والمترجم أشرف الصباغ: "لقد عرفنا تشيخوف كاتبا قصصيا كبيرا، لدرجة أنه أصبح معيارا للكتابة السردية. بل وشبهنا الكثير من كتاب السرد عندنا به، وعلى رأسهم يوسف إدريس. وفي الآونة الأخيرة تجري محاولات "الاستعانة" بالسرد التشيخوفي، على خشبات المسرح، في طرح بعض الرؤى التي ربما قد تتناسب مع العالم التشيخوفي وربما تكون على النقيض تماما".وأشار الصباغ إلى أن الأعمال الدرامية لتشيخوف تصنع منه كاتبا أكثر شهرة وعمقا في الغرب، وفي روسيا أيضا، الأمر الذي أسفر على سبيل المثال عن "مهرجان تشيخوف المسرحي الدولي"، حيث جرت فعاليات الدورة الأولى لهذا المهرجان في صيف عام 1992، أي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي بأقل من عام واحد. وتعطلت 4 سنوات كاملة بسبب ظروف كثيرة، من بينها حالة الانهيار العامة والشاملة التي ضربت روسيا في سنوات التسعينات من القرن العشرين. وبعد ذلك استقر الأمر على إقامة المهرجان كل عامين إلى أن أصبح أحد أهم ثلاثة مهرجانات مسرحية في أوروبا إلى جانب مهرجان أفينيون الفرنسي وأدنبره الإسكتلندي.ويؤكد الصباغ على "أن مسرح تشيخوف يحظى بشهرة واسعة خارج روسيا، إذ قدمت له أفضل المسارح في الكثير من دول العالم، ومازالت تقدم مسرحياته إلى الآن. كما تقدم في الوقت الحاضر مسرحيات جديدة خاصة تعتمد على إبداع تشيخوف المسرحي. ففي مسرح بيلتمور في نيويورك جرى في شتاء عام 2004 العرض الأول لمسرحية "الغراب الغارق" لريجينا تايلور المقتبسة من موضوع مسرحية "النورس" لتشيخوف. أما في الهند فقد أدرجت مسرحية "الشقيقات الثلاث" قبل أكثر من 30 عاما في عصر إمبراطورية ماوريا التاريخية. وفي ألمانيا وسويسرا فقط (في موسم 20032004) جرى عرض 12 مسرحية تعتمد على مسرحة "الشقيقات الثلاث" منها عدد من الأعمال الرائعة في مسرح برلين الألماني للمخرج ميخائيل تالهايمر، ومسرحية أنطوان ويدهاج في مسرح ليبزج، ومسرحية بيوتر هيلينج في لوتسيرن.أما في بريطانيا فقد نال تشيخوف استثناء خاصا في الدليل الأدبي الإنجليزي الراقي، حيث وضع اسمه بين اسمي تشوسير وتشيسترفيلد. واستمر الكاتب المسرحي الأيرلندي برايان بريل أكثر من 30 عاما يتعامل مع إبداع أنطون تشيخوف فكتب في عام 1972 نسخته المسرحية من "الشقيقات الثلاث"، وفي عام 1998 ألف النسخة الأيرلندية من مسرحية "الخال فانيا"، وفي عام 2001 حول قصة "السيدة والكلب" لتشيخوف إلى مسرحة تحمل عنوان "مزحة يالطا". كما قام الكاتب الأيرلندي باقتباس مسرحية "الدب" في عمل آخر. وأخيرا قام الكاتب برايان بريل بتأليف دراما "بعد المسرحية" التي يصف فيها مصير بطلي تشيخوف- سونيا في مسرحية "الخال فانيا"، وأندريه بروزوروف في مسرحية "الشقيقات الثلاث".