رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 29 يناير 2021 الموافق 16 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بعثة الأهلى تغادر إلى قطر مساء اليوم

الجمعة 29/يناير/2021 - 03:16 م
الأهلي
الأهلي
محمود السعدى - فاتن غلاب
طباعة
تغادر مطار القاهرة الدولي، في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الجمعة، بعثة الفريق الأول للنادي لكرة القدم متوجهًة إلى قطر، لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم.

ومن المقرر أن تغادر بعثة النادي الأهلي على متن طائرة خاصة من طراز "320 إيرباص نيو"، بصالة رقم 4 بمطار القاهرة الدولي والمخصصة للطائرات الخاصة، وسيرأس بعثة الفريق محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نادي الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل في الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس العالم للأندية، فيما يلتقى الفائز من الفريقين مع نادي بايرن ميونيخ الألماني في نصف النهائي.

موضوعات متعلقة

بالأرقام.. انخفاض معدلات الإشغال من مصابى «كورونا» بمستشفيات العزل

مصادر قضائية: موقف خالد يوسف القانونى سليم.. ويمكنه العودة إلى مصر فى أى وقت

حريق فى مصنع أقطان بالقليوبية.. والدفع بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران

بداية عدم استقرار.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الصور

image description

إعلان الحداد 3 أيام على أحد أعلام جامعة أسيوط ورئيسها الأسبق

image description

أعضاء النواب والشيوخ يشاركون فى افتتاح مسجد «العرايضة» بدمياط

image description

إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه بقرية السوالم في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يبحث سبل دعم المشروعات التنموية وتطوير الريف المصرى

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى المبرة للتأمين الصحي ويطمئن على شبكات الأكسجين

الأكثر قراءة

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

حقيقة توقف حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة اصطدام سفينتين

الأمن يكشف مفاجأة في واقعة «عنتيلة المحلة»: بريئة والبلاغ كاذب

بداية عدم استقرار.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

دراسة ألمانية: «كورونا» يطال الجهاز التناسلي للذكر ويؤثر عليه

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية

تردد قنوات mbc على النايل وعرب سات 2021

فريق «الصحة العالمية» يجتمع مع علماء صينيين فى ووهان

أيام زمان

الموت سبقه.. قصة دين لم يسدده فريد شوقي لـ نجيب الريحاني

عماد حمدي ونادية الجندي ارتبطا بسبب قبلة وانفصلا بعدما أنتج لها أول أفلام البطولة

«مبحبش الاختلاط».. سر رفض محمد رشدي دخول الفنانين منزله

عباس حلمي الأول.. ثالث حكام أسرة محمد على أغتيل بقصره بسبب سوء معاملة المماليك

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الفنون وتجليات إبداعاتها الدينية
د. محمد عفيفي
أمريكا عند المفكرين المصريين.. المسيرى
جمال طه
أزمة «سد النهضة» والحرب بين القوميات الإثيوبية «1-2»
ماجد حبته
المتاهة التونسية
المزيد

الثقافة

أمسيات شعرية متنوعة بثقافة ساحل سليم

بدء تدريب المحكمين استعدادًا لتصفيات منافسات المشروع الوطني للقراءة

غاندى صاحب استراتيجية اللا عنف بثقافة الجيزة

ورشة قصصية ولقاءات أدبية بثقافة أسيوط