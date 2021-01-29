بعثة الأهلى تغادر إلى قطر مساء اليوم

تغادر مطار القاهرة الدولي، في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الجمعة، بعثة الفريق الأول للنادي لكرة القدم متوجهًة إلى قطر، لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم.ومن المقرر أن تغادر بعثة النادي الأهلي على متن طائرة خاصة من طراز "320 إيرباص نيو"، بصالة رقم 4 بمطار القاهرة الدولي والمخصصة للطائرات الخاصة، وسيرأس بعثة الفريق محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.ومن المقرر أن يواجه الأهلي نادي الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل في الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس العالم للأندية، فيما يلتقى الفائز من الفريقين مع نادي بايرن ميونيخ الألماني في نصف النهائي.