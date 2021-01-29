أعضاء النواب والشيوخ يشاركون فى افتتاح مسجد «العرايضة» بدمياط

افتتح الشيخ محمد سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، اليوم الجمعة، مسجد العرايضة بكفرالبطيخ، وأدى الخطبة بعنوان «التضحية لأجل الوطن سبيل الشرفاء والعظماء الأوفياء»، وتلاوة قرآنية للقارئ الشيخ السعيد السرس.حضر الافتتاح الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، والنائب محمد الحصي، والنائب ضياء الدين داود، والنائب محمد أبوحجازي، والنائب أحمد البلشى، والنائب وليد التمامى، والشيخ علي إسماعيل، مدير إدارة أوقاف كفرالبطيخ.