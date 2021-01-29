بدء التمرين الإماراتي الأمريكي المشترك «الاتحاد الحديدي 14»

انطلقت، اليوم الجمعة، فعاليات التمرين المشترك "الاتحاد الحديدي 14" بين القوات البرية الإماراتية والجيش الأمريكي والمقام على أرض الإمارات ويستمر لمدة عشرة أيام، وفقًا لما أعلنته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".وأوضحت الإمارات، في بيان لها، أن التمرين المشترك يهدف إلى تبادل الخبرات العسكرية لرفع الكفاءة والجاهزية القتالية وتطوير مهارات منتسبي القوات البرية ورفع الكفاءة القتالية، للوصول إلى الاحترافية في أداء المهام وتعزيز العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.ويأتي تمرين "الاتحاد الحديدي"، ضمن خطط وبرامج القوات البرية التدريبية المشتركة مع الجيش الأمريكي، لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون العسكري في مجال العمليات المشتركة، بما يسهم في رفع مستوى كفاءة القوات المسلحة في البلدين.وقد استكملت كافة الاستعدادات الخاصة بالتمرين المشترك بعد اكتمال وصول القوات الأمريكية المشاركة في التمرين.