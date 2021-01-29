«الغضبان» يستعرض المشروعات القومية في بورسعيد

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن من أهم مشروعات تنمية محور قناة السويس تتضمن أكبر ميناء محوري بطول أرصفة 5.5 كم، ويتم حاليا التصدير من خلاله، إضافة للمنطقة اللوجستية على مساحة 30 مليون متر مربع، والمنطقة الصناعية على مساحة 64 كم، وكل هذه المنطقة يخدمها مجموعة من الأنفاق في جنوب بورسعيد بطول 4 كم لربط قارتي آسيا وأفريقيا.وأوضح محافظ بورسعيد، فى بيان إعلامي أننا نسعي لخلق جيل من رجال الأعمال، وفي 2016 جرى إنشاء 58 مصنعا للشباب، لافتا إلى أن هذه المصانع تنتج وتصنع حاليا، كما جرى تخصيص 54 مصنعا من إجمالي 118 مصنعا لصغار المصنعين، في أقل من 3 سنوات.وأشار إلى أنه تم إنشاء 5 مصانع استراتيجية عملاقة خلال السنوات السابقة، منها مصنع لإنتاج زيت الطهي وتكريره، وحاليا وصل للمرحلة الثالثة وهي عصر واستخلال الزيت، بينما المصنع الثاني للتعبئة وتغليف الأسماك، ويصدر حاليا للدول الأوروبية والعربية، ومصنع آخر لإنتاج اللمبات الموفرة "ليد"، ويغطي السوق المحلية ويصدر لمعظم الدول العربية، وإنتاج "كاوتش" السيارات ويصدر لعدة دول.وأضاف أن مشروع الاستزراع السمكي الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا بالمحافظة يعد أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط، إذ تزيد مساحته على 25 ألف فدان، ويضم عددًا كبيرًا من أحواض تربية الأسماك، بالإضافة إلى أنه يحتوي على أكبر صناعيتين يجرى تغذيتهما من مياه البحر المتوسط.ولفت إلى أن أرض المشروع لم تكن صالحة لتدشين أي مشروع عليها، لكنها تحولت إلى أرض خير لمصر كلها، وستغطي أكثر من 30% أو 40% من السوق المصرية بالإضافة إلى التصدير: "هذا المشروع فخر لنا كمصريين وفخر لنا في بورسعيد".وتابع أننا نسعى لخلق جيل من رجال الأعمال الشباب، مشيرًا إلى أن المحافظة دشنت 58 مصنعًا للشباب بتشريف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وزع عقود هذه المصانع على الشباب.وأردف قائلا إن هذه المصانع تصدر ووفرت فرص عمل كثيرة للشباب لكبار وصغار المستثمرين والعمال: "الشباب اللي كان عنده محل تجاري أو شغال في مصنع بدأ يملك مصنع وينتج ويصدر ويشغل شباب".وواصل "الرئيس السيسي أعطانا 54 مصنعًا من إجمالي 118 مصنعًا لصغار المستثمرين وشباب بورسعيد، وبقى عندنا 112 مصنعًا يملكها الشباب وصغار المستثمرين في أقل من 3 سنوات".وأضاف أن تطبيق الحوكمة المالية في المحافظة قلل من أعمال الفساد وجعل المواطن يشعر بالارتياح، إذ لم يعد يتعامل مع الموظف شخصيًا وأصبح في إمكانه أن يحصل على الخدمات الحكومية من أي مكان يتواجد فيه أو المراكز التكنولوجية.وأردف أن المحافظة تشهد عدة مشروعات عملاقة، ونعمل على تأهيل بورسعيد لاستقبال الكيانات الاقتصادية العملاقة التي تستثمر في بورسعيد، وخلال المرحلة الماضية أصبحنا قبلة الاستثمارات العالمية من خلال الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والمشروعات القومية العملاقة بالجنوب وحقل ظهر.وتابع أن البيئة الاستثمارية في المحافظة مختلفة عن أي مكان آخر، إذ وفر قانون الهيئة الاقتصادية لقناة السويس حوافز خاصة، وكذا الأمر بالنسبة إلى قانون الاستثمار، وقانون المنطقة الحرة، وبالتالي فإن أي مستثمر يرغب في الاستثمار بالمحافظة تكون لديه التعددية والاختيار.وحول القطاع السياحي ببورسعيد، قال محافظ بورسعيد: "نحن ضمن محافظات مسار العائلة المقدسة، وسنقدم الخدمات لزوار وسائحي رحلة العائلة المقدسة، وفي الغرب جرى تطوير بحيرة المنزلة ونقدم للرئيس عبدالفتاح السيسي كل التحية والشكر والتقدير على أنه طهر هذه البحيرة وجعل الخير يعم على أهلها وأعاد إلينا الطيور المهاجرة، كما جرى إنشاء قرى سياحية على بحيرة المنزلة ولدينا أكبر كومبوند في الغرب، وندشن مشروع ساحة مصر".