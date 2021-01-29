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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

افتتاح «ديارنا» بالأقصر ومسابقة الأم المثالية.. نشاط «التضامن» في أسبوع

الجمعة 29/يناير/2021 - 02:28 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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نشاط مكثف شهدته وزارة التضامن الاجتماعي على مدى الأسبوع الماضي، حيث وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بمتابعة الحالات بلا مأوى والعمل على حل أزماتها، بالإضافة إلى افتتاح "ديارنا" بالأقصر وإطلاق مسابقة الأم المثالية لعام 2021، وتوقيع عدد من ذكرات التعاون والتفاهم مع عدد من المؤسسات الشريكة، نستعرضه في التقرير التالي:

- نجحت وزارة التضامن في إنقاذ أحد ذوي الاحتياجات الخاصة وإيداعه دار رعاية.

- إطلاق مشروع التمكين الاقتصادي وتشغيل الشباب في مصر في إطار برنامج "فرصة".

- بروتوكول تعاون مع الإنتاج الحربي لتمويل صغار العملاء لتطبيقات استخدام الطاقة الشمسية فى القطاع الزراعى بدلًا من الديزل والمحروقات الأخرى.

- توقيع مذكرة تعاون مع الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية لتشغيل إحدى المطاعم بطاقم كامل من عمالة من الشباب ذوي الهمم والقدرات الخاصة من الصم وضعاف السمع.

- افتتاح معرض "ديارنا" بالأقصر، في إطار استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي للأسر المنتجة وعرض منتجاتهم المتنوعة بما يساهم في دعم الصناعات الحرفية.

- إطلاق مسابقة الأم المثالية لعام 2021.

- إنقاذ شاب بلا مأوى يفترش الرصيف بمنطقة الوايلي، وإيداعه مؤسسة "معانا لإنقاذ إنسان" بالجيزة ليتلقى كافة أوجه الرعاية.

- فتح باب الحجز الإلكتروني لخطوط المحمول المجانية لمستفيدى برامج الدعم النقدى، بهدف تعزيز مبدأ الثقة بين الحكومة والمواطن.

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