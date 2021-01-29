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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مصر للطيران»: عودة الرحلات بين روسيا والمدن السياحية قيد المشاورات

الجمعة 29/يناير/2021 - 03:01 م
مصر للطيران
مصر للطيران
فاتن غلاب
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أكدت مصادر مطلعة بمصر للطيران أن إعلان روسيا استئناف رحلاتها الجوية المنتظمة إلى الخارج اعتبارًا من الثامن من فبراير المقبل، لا يعني استئناف الرحلات للمحافظات السياحية كالبحر الأحمر وجنوب سيناء، خاصة أن القرار واضح أن الإدارة الروسية قررت زيادة الرحلات المتوجه إلى مصر اعتبارًا من 8 فبراير، بمعدل لا يزيد على رحلة واحدة في الأسبوع من كل مطار مدن: أستراخان وإيكاترينبرج وإيركوتسك وماخاتشكالا ومينيراليني فودي ونيجني نوفجورود وبيرم وخاباروفسك.

وأكدت، لـ"الدستور"، أن الحديث حول عودة الطيران بين روسيا والمدن السياحية قيد المشاورات ويتوقف على التقرير النهائي الذي يقدمة الوفد الأمني الروسي المتواجد في مصر للإدارة المختصة في روسيا، مشيرا إلى أن الوفد الأمني الروسي بدأ منذ أمس الخميس جولته التفقدية لمطاري شرم الشيخ والغردقة، تمهيدًا لاستئناف الرحلات الروسية إلى المحافظات السياحية، خاصة البحر الأحمر وجنوب سيناء خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن توقفت الرحلات الروسية المباشرة إلى المقاصد السياحية، الغردقة وشرم الشيخ، في 31 أكتوبر 2015، في حين أن الرحلات الجوية المباشرة بين موسكو والقاهرة استؤنفت في 11 أبريل 2018.
خط غير مباشر.

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