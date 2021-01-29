وزير الصحة الكويتي: شفاء 516 حالة مصابة بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الكويتي، الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الجمعة، عن شفاء 516 حالة من فيروس كورونا" المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 156 ألفًا و903 حالات.وأضاف وزير الصحة الكويتي، في بيان صحفي، أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالات الـ516 من كورونا، مشيرًا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.وكان وزير الصحة الكويتي، الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الخميس، عن شفاء 648 حالة من فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 156 ألفًا و387 حالة.