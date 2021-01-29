«تعنت مسؤولين».. أصدقاء «محمود» ينقذوه من الانتحار بعد فشله في علاج والدته

تمكن أصدقاء شاب عمره ٢٨عاما، يسكن في منطقة التعاونيات بمدينة الفيوم، من إنقاذ حياته بعدما حاول الانتحار، وكتب «بوست» على «فيس بوك» أوضح فيه أنه يريد أن يموت.وروى الشاب محمود نجيب قصته في بث مباشر لـ«الدستور»، حيث أوضح انه يعمل بشركة أمن في الفيوم ومرتبه لا يتعدى 1000 جنيه ومقيم في شقة إيجار بمساكن التعاونيات غرفة وصالة وشقيقه معاق ووالدته مريضة بشلل.وقال «محمود»: «الحكاية من البداية أصيبت والدتي بكسر مضاعف في الفخد والركبة ولم أجد مستشفى تستقبلها لإجراء عملية جراحية لإنقاذها من العجز، وكنا نملك منزل بمنطقة قحافة بعناه لإجراء هذه العملية التي تكلفت أكثر من 80 ألف جنيه، ونظرًا إلى أن والدتي تعمل موظفة إدارية بمديرية الصحة بالفيوم رفعنا قضية لاسترداد المبلغ من التآمين الصحي، وحكم القضاء باسترداد المبلغ لكن كان هناك تعند وتقصير من المسؤولين حتى الآن، ولم ينفذوا حكم المحكمة».وأضاف: «نحتاج إلى كرسئ كهربائي بسبب عجز والدتي وعدم قدرتي على توصيلها إلى عيادات العلاج الطبيعي أو إلى أطباء للكشف عليها بسبب عدم قدرة النهائية على المشي، وبسبب العلاج وتكاليفه الباهظة ومصاريف الحياة اليومية لا نستطيع العيش بكرامة بسبب كسر الإيجار علينا، وعدم القدرة على شراء العلاج والغذاء اللازم لنا».وتابع: «شقيقي ضمن 5% تآهيل مهني وعنده إعاقة بصرية، ومعه شهادة محو أمية، ولا يستطيع المساعدة وظروفنا المعيشية الصعبة وتقدمنا بعدة شكاوى للمطالبة بإعطائنا كشك يساعدنا على ظروف الحياة الصعبة التي نمر بها وكثرة الديون، لكن ساءت الظروف وفكرت في إنهاء مأساتي بالانتحار لولا وصول أصدقائي في اللحظات الأخيرة».