«الزوج صوّر الفيديو».. مفاجآت جديدة بقضية «عنتيلة المحلة»

انفرد «الدستور» ببث مباشر مع عصام مصطفي عامر، محامى الزوجة التي أطُلق عليها إعلاميًا بـ«عنتيلة المحلة» وأكد أن كل ما قاله الزوج ومحاميه محض افتراء، والفيديوهات ملفقة ولا يوجد أي دليل.وفجر المحامي مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد أن الفيديو الذي يظهر فيه جسد رجل غريب يمارس العلاقة الحميمة مع السيدة هو الزوج ذاته، وتم تصوير هذا الفيديو بأحد الفنادق خلال إجازة لهما ولا يوجد أي مقاطع بها علاقة حميمية أخرى.وأضاف أن الفيديو الوحيد الذي أشار له الزوج الحالي وبه رجل آخر كان زوجها السابق الذي تم عقد قرانه عليها ولم يدخل بها لظروف خاصة بهما، مؤكدًا أن الزوج كان دائم الظلم لزوجته منذ أكثر من عامين.وأكد أن الزوجة حاصلة على حكم نهائي بتسلم المنقولات ولم يُنفذ حتى الآن، وهناك قضايا مستمرة بين الزوجين ومنذ آخر خلاف منذ سنتين قررت الزوجة وأهلها عدم العودة نهائيًا له، لأنه طردها من المنزل بـ«قميص نوم» ورفض حتى أن ترتدي ملابسها ورفض سترها رغم كونها زوجته، وذهبت الأم بسيارة أجرة من المحلة للمنصورة وبحوزتها ملابس لستر ابنتها.وأضاف أن اللاب توب الموجودة به هذه الصور موجود داخل شقة الزوجية، أما الفيديو فكان لهما معًا وتعمد من قام بتصويره إخفاء الرجل.وفجر المحامى مفاجأة آخرى مدوية، حين أعلن أن الزوجة لم تمثل أمام النيابة أو المباحث حتى الآن والزوجة لم تُستدعى للنيابة على الإطلاق ولم تصدر النيابة أى قرار بشأن الزوجة لا استدعاء ولا ضبط وإحضار وبالتالي لا إخلاء.وعن تشكيك الزوج في نسب طفله، أكد المحامي أن تحليل الـDNA هو الفيصل، وأن موكلته الطبيبة البيطرية «إيناس.ا»، على استعداد تام للحضور والمواجهة وإجراء كافة التحاليل اللازمة.وأكد أن الزوج بهذه الحيل يحاول المماطلة في تنفيذ الأحكام النهائية الواجبة النفاذ من نفقة وتسلم منقولات بعد جولات في المحاكم تخطت السنتين.وناشد محامي الزوجة التي وصفها بـ«المظلومة» جميع وسائل الإعلام بتحري الدقة وعدم الخوض في الأعراض دون وثائق ومستندات.