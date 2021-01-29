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ملفات خاصة

خسائر بـ5 ملايين جنيه.. القصة الكاملة لحريق التوفيقية

الجمعة 29/يناير/2021 - 02:36 م
حريق التوفيقية
حريق التوفيقية
حسام التمساح
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- استبسال من الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وتفحم 22 محلًا

شهد شارع التوفيقية بمنطقة رمسيس بمحافظة القاهرة، صباح اليوم الجمعة، اشتعال النيران في مخزن شهير بالمنطقة، ثم امتدت النيران لعدد من المحال التجارية، ودفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة علي الحريق، وترصد "الدستور" لكم تفاصيل الحريق.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أن الحريق اندلع في الساعات الأولي من صباح اليوم، بمخزن شهير وامتدت النيران لباقي المحال التجارية، وتبين من التحقيقات أن الأهالي حاولوا إخماد الحريق لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، حتي وصلت قوات الحماية المدنية التي بدأت في التعامل مع الحريق حتى تم إخماده.

- استبسال الحماية المدنية

نجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على النيران بعد مرور 5 ساعات من اشتعال النيران، وتمكنوا من إنقاذ المنطقة من كارثة محققة، عقب انتقال النيران في غضون دقائق لعشرات المحلات، وتمت الاستعانة بسلم هيدروليكي لاستكمال أعمال التبريد.

- أقوال شهود العيان والخسائر

واستمعت النيابة العامة لأقوال عدد من شهود العيان الذين كشفوا عن أن النيران اندلعت بمخزن لمول شهير بالمنطقة، ثم امتدت لباقي المخزن والمحلات المجاورة، وأضافوا أنهم حاولوا إخماد الحريق قبل وصول سيارات الإسعاف لكنهم لم يستطيعوا لكون الحريق كبيرًا، وتابعوا أنهم حاولوا إنقاذ باقي المحلات من الاحتراق، لكن النيران أتت علي المخزن والمحال في غضون دقائق.

وتبين من التحقيقات أن الخسائر الأولية تجاوزت 5 ملايين جنيه، بالإضافة لتفحم 22 محلًا، واحتراق 3 طوابق من المخزن.

- قرارات النيابة

أمرت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق وإعداد تقرير مفصل عن سبب اشتعال النيران، وتكوين لجنة من محافظة القاهرة للكشف عن الأضرار التي لحقت بالعقارات المجاورة للعقار المحترق والمحلات وإعداد تقرير مفصل بها.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق مخزن قطاع غيار، وعلى الفور تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء بقيادة اللواء انتصار منصور، مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة.

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