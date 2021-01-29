سلالات «كورونا» الجديدة تقود ألمانيا لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة

يتوقع أن تطبق ألمانيا اعتبارا من غدِ السبت، حظر دخول إلى البلاد واسع النطاق على القادمين من مناطق انتشار طفرات فيروس كورونا الخطيرة.وأضافت الحكومة الألمانية اليوم الجمعة، أنه من المقرر أن يسري هذا الحظر حتى 17 فبراير المقبل.ويستثنى من الحظر الأفراد الذين لديهم محل إقامة أو حق إقامة في ألمانيا أو الذين يعملون في نقل البضائع.وكان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر صرح أمس الخميس، بأن الحكومة الألمانية تعتزم الموافقة على حظر موسع للسفر من الدول التي ينتشر بها الفيروسات المتحورة من كورونا بحلول اليوم الجمعة، موضحا أن القيود قد تشمل البرتغال وبريطانيا وأيرلندا وجنوب أفريقيا والبرازيل.وقد صنفت الحكومة الألمانية من قبل هذه الدول الخمس على أنها موطن للفيروسات المتحورة.