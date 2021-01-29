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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قطعوه بالأسلحة البيضاء.. مقتل شاب على يد 6 بلطجية في كفر الشيخ

الجمعة 29/يناير/2021 - 02:22 م
كفر الشيخ
كفر الشيخ
عمرو الشامي
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قررت النيابة العامة بكفر الشيخ، حبس 4 شباب على ذمة التحقيقات والبحث عن 2 آخرين، وذلك لقيامهم بقتل الشاب "محمد السيد عاشور" 30 عاما بمنطقة القنطرة البيضاء بمدينة كفرالشيخ، بعد التربص به لخلافات ومشاجرات سابقة بينهم.

حيث تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا يفيد بمقتل "محمد السيد عاشور" 30 عاما، على يد 6 أشخاص بسبب خلافات ومشاجرات سابقة بينهم، وتحرر المحضر رقم 983 جنايات قسم أول كفر الشيخ.

وتم نقل جثمان الشاب لمشرحة كفر الشيخ العام، وتبين من تقرير مفتش الصحة إصابة المجني عليه بإصابات متفرقة في الرأس وفي الصدر وفي الظهر، باستخدام آلات حادة.

واتهم شقيق المجني عليه، 6 من الأشخاص بالتعدى على شقيقه بآلات حادة تسببت في قتله بحياته، واتهم "أ.ف"،و"ح.م"،و"س.ع"،و"س.م"و"أ.ع"،و"ع.ف".

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