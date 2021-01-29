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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

المفوضية الأوروبية: عقد «أسترازينيكا» للقاح كورونا به توريدات ملزمة

الجمعة 29/يناير/2021 - 02:21 م
لقاح أسترازينيكا
لقاح أسترازينيكا
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أكدت المفوضية الأوروبية أن عقدها مع شركة الأدوية البريطانية - السويدية (أسترازينيكا) لتوريد اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، يحتوي على توريدات ملزمة، وذلك في محاولة من التكتل للحصول على كميات اللقاح الموعودة من الشركة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في تصريحات أوردتها شبكة "يورو نيوز" الأوربية، اليوم الجمعة، "هناك إمدادات ملزمة والعقد واضح تمامًا"، مشيرة إلى أنه يحتوي على كميات توريد واضحة لشهر ديسمبر الماضي والأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021.

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية: "لقد أكدت لنا أسترازينيكا صراحة في هذا العقد أن أي التزامات أخرى لن تمنع تنفيذ العقد"، وتأتي تصريحات "فون دير لاين"، بعد أن أبلغت الشركة المفوضية الأوروبية في الأسبوع الماضي أنها ستقلص حجم التوريدات المخطط لها بنسبة 60% في الربع الأول من العام، معترفة بتأخرها عن جدول إنتاج اللقاح.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، "ليس هناك تفسير معقول لتأخير شركة الأدوية في إمداد اللقاح الذي طورته ضد فيروس كورونا المستجد للاتحاد الأوروبي"، معربة عن رفضها لادعاءات "أسترازينيكا" التي ألقت باللوم على وجود خلل في الإنتاج وأن الشركة، بموجب العقد، ليست مجبرة لبذل الجهود لتسليم الإمدادات.

وأشارت "فون دير لاين" إلى الرغبة في نشر تفاصيل العقد علنًا، متابعة: "لكن وبصورة أساسية، نرغب في تحقيق الشفافية بشأن تلك القضايا التي تطرقنا إليها، وندرك بالضبط ما هو موجود في العقد، لذلك من المهم بالنسبة لنا أن يتم ذلك علنًا في الوقت الحالي".

تجدر الإشارة إلى أن المفوضية الأوروبية قد دخلت في نزاع مع شركة الأدوية منذ إعلانها أنها ستسلم إمدادات بكمية أقل بكثير من المتوقع للدول الأعضاء بالتكتل.

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