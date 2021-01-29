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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

بناء الإنسان وقيم التواصل الاجتماعي على طاولة الأعلى للثقافة

الجمعة 29/يناير/2021 - 02:21 م
المجلس الأعلى للثقافة
المجلس الأعلى للثقافة
نضال ممدوح
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تعقد بالمجلس الأعلى للثقافة٬ في الواحدة ظهر يوم الثلاثاء 2 فبراير المقبل٬ مائدة مستديرة بعنوان "بناء الإنسان وقيم التواصل الاجتماعي في عصر المنصات الرقمية"٬ والتي تنظمها لجنتا الإعلام والشباب بالمجلس٬ ومقررها الكاتب جمال الشاعر.

تدير المائدة الدكتورة أنس الوجود رضوان- منسق المائدة وعضو لجنة الإعلام٬ ويشارك بها كل من: أحمد الفقي٬ د.حسين حسني٬ د.حنان يوسف٬ راني فهمي٬ د.رانيا يحيى٬ سارة رياض٬ عمر عماد٬ كريم بهيج٬ محمد الحارثي٬ محمد يحيى٬ مريم طارق٬ د. منى الحديدي٬ مؤمن ممدوح٬ ندى غراب٬ وبحضور أعضاء لجنتي الإعلام والشباب بالمجلس. كما تبث الندوة "أونلاين" عبر الصفحة الرسمية لأمانة المؤتمرات على فيسبوك.

يذكر أن تكنولوجيا المعلومات والاتصال الرقمية ساعدت على ربط التواصل بين الشعوب بمختلف توجهاتها الحضارية متجاوزة بذلك الحدود السياسية والجغرافية، والعزلة الحضارية التي كانت تعيشها معظم المجتمعات البشرية، إذ يشهد عالمنا المعاصر تحولات كبيرة في تكنولوجيا الاتصال، تؤثر في العلاقات السياسية والاقتصادية، وفي أنماط التفكير في المجتمعات المختلفة، وقد قامت شبكات التواصل الاجتماعي الرقمية ولا تزال بدور فعال في إمداد الإنسان بكثير من المعلومات والمواقف والاتجاهات، مساهمة بذلك في تشكيل وعيه وبإعداده ليكون أكثر قدرة على التأثير في الآخرين واستمالتهم، فهي تقدم تعلم اللغات وتسهم في ترجمة المعلومات من وإلى اللغة العربية من أجل تسهيل عملية التواصل بين الشباب وإزالة الفوارق ٕالحضارية، فضلا عن تميز هذه الشبكات بعدة مميزات منها التشاركية والتفاعلية والحضور الدائم غير المادي.

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