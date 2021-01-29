دبلوماسي أمريكي يُؤكد استمرار دعم واشنطن لمدغشقر في الصحة

أعاد مايكل بيليتييه، سفير الولايات المتحدة لدى مدغشقر، تأكيد التزام واشنطن تجاه منظمة الصحة العالمية والمساعدة في قيادة الجهود المشتركة لتقوية الاستجابة العالمية لجائحة "كورونا" ومعالجة آثارها على الناس والمجتمعات والأنظمة الصحية حول العالم. جاء ذلك خلال زيارة قام بها السفير بيليتييه إلى شارلوت ندياي، الممثلة المقيمة لمنظمة الصحة العالمية في مدغشقر.وبحسب بيان صادر اليوم الجمعة عن السفارة الأمريكية في أنتاناناريفو، قال بيليتيية، إن عودة الولايات المتحدة إلى منظمة الصحة العالمية التي قررها الرئيس جو بايدن تشكل أهمية حيوية بالنسبة للمنظمة، وخاصة فيما يتعلق بمجال مكافحة وباء كورونا، مشيرًا إلى أن هذه العودة ستؤثر على تحسين الصحة العالمية، وكذلك تطوير سياسة عالمية للتصدي للتهديدات البيولوجية المستقبلية.وأكد الدبلوماسي الأمريكي على استمرار الدعم السنوي الذي تقدمه واشنطن لمدغشقر في مجال الصحة العامة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي يبلغ نحو 62 مليون دولار، لافتًا إلى أن الإدارة الأمريكية خصصت مبلغًا إضافيًا يقدر بنحو مليون دولار لدعم الحكومة في رصد تفشي المرض في المجتمعات المحلية النائية وفي التثقيف الصحي العام حول فيروس كورونا، وتوفير المعدات الطبية والخدمات.يذكر أن إدارة ترامب السابقة كانت قد اتخذت قرار الانسحاب من المنظمة الدولية بعد اتهامها بالانحياز للصين، كما دأب ترامب على انتقاد استجابة المنظمة للجائحة التي كانت الولايات المتحدة أكثر المتضررين منها من حيث أعداد المصابين والوفيات.