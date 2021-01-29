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الجمعة 29 يناير 2021 الموافق 16 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استطلاع: 53% من الروس يثقون في قيادة بوتين للبلاد

الجمعة 29/يناير/2021 - 02:19 م
بوتين
بوتين
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أظهر استطلاع للرأي أجراه صندوق الرأي العام الروسي أن 53% من الروس يثقون بقيادة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للبلاد مقابل 35% عبروا عن عدم الثقة بقيادة الرئيس الروسي، ووجدت نسبة 12% صعوبة في تحديد موقفها.

وأشار الاستطلاع، حسبما أفادت وكالة أنباء «نوفوستي»، اليوم الجمعة، إلى أن 60 في المئة من المشاركين فيه أكدت أن أداء الرئيس فلاديمير بوتين في منصبه جيد، وعبر 26 في المئة عن أن إداء الرئيس الروسي في منصبه غير جيد، في حين وجدت نسبة 14 في المئة من العينة صعوبة في الإجابة عن السؤال المتعلق بأداء الرئيس.

يُذكر أن هذا الاستطلاع تم إجراؤه في الفترة من 22 إلى 24 يناير الجاري، وشمل 1500 عينة من مختلف الفئات العمرية في 53 منطقة روسية، وذلك عن طريق إجراء المقابلات في أماكن الإقامة، ولا يتجاوز الخطأ الإحصائي نسبة 3.6%.

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