محافظ بني سويف يوجه بصرف المعاشات ومنحة العمالة غير المنتظمة بالمدارس والوحدات المحلية

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، رؤساء الوحدات المحلية ووكيل وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع مسئولى هيئة البريد وكافة الجهات المعنية لدراسة إمكانية صرف المعاشات ومنحة العمالة غير المنتظمة من خلال الاستفادة من الوحدات المحلية المجاورة لمكاتب البريد والمدارس القريبة منها «خلال فترة توقف الدراسة»، وذلك لمنع إمكانية حدوث أي تكدس أو زحام على مكاتب البريد ضمن إجراءات مجابهة فيروس كورونا المستجد، في إطار تنفيذ الكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية بشأن التعاون مع الهيئة العامة للبريد في هذا الشأن.ووجه المحافظ بضرورة أن يتم بشكل دائم التنسيق بين المحافظة وأجهزتها التنفيذية والهيئة القومية للبريد بوزارة الاتصالات، لتقديم الدعم المتاح لتسهيل صرف المرتبات والمعاشات ومنحة العمالة غير المنتظمة وكذا الخدمات الحكومية المختلفة التي تقدمها هيئة البريد، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة تداعيات الفيروس.كما وجه المحافظ لجان المتابعة بالزيارات الميدانية المستمرة لمتابعة آليات تنفيذ عملية الصرف؛ للتأكد من عدم وجود أي معوقات تواجه انتظام الصرف والالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من التجمعات وعدم حدوث أي تزاحم أو تكدس على منافذ الصرف، مناشدا أصحاب المعاشات ضرورة الالتزام بمواعيد الصرف المقررة منعًا للتزاحم واتباع التعليمات والإجراءات الوقائية المتبعة وأقرتها وزارة الصحة حفاظًا على الصحة العامة.