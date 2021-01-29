الحظر على تصدير لقاحات كورونا من أوروبا يعرقل الإمدادات إلى اليابان

صرح وزير الاصلاح الإداري الياباني تارو كانو، المسؤول عن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في بلاده، بأن فرض حظر على تصدير لقاحات فيروس كورونا من الدول الأوروبية قد يعرقل الإمدادات إلى اليابان، ويمكن أن يكون له عواقب عالمية.وأضاف الوزير في نقاش عبر الانترنت خلال منتدى دافوس الاقتصادي: "اشعر بقلق بالغ من أن تحاول بعض الحكومات أن تصبح أكثر قومية" في إشارة إلى مقترح للمفوضية الأوروبية، مشيرا إلى أنه "من المفهوم أن تضع الحكومات شعوبها أولا، ولكننا نعيش على نفس الكوكب، وسلاسل الامداد الآن أصبحتعالمية".وذكر كونو أن بلاده تعتزم استيراد اللقاحات المصنعة في الاتحاد الأوروبي، فضلا عن اللقاحات الأمريكية المعبئة بالاتحاد الأوروبي.