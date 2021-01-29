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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

متوقع سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس السبت

الجمعة 29/يناير/2021 - 02:16 م
الأرصاد
الأرصاد
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا السبت، طقس معتدل نهارًا على القاهرة والوجه البحري، شديد البرودة ليلًا.

ويكون الطقس مائلًا للدفء نهارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدلا على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وشديد البرودة ليلًا على السواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، باردًا على جنوب سيناء.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة، 40% تقريبًا، على بعض المناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، تتأثر البلاد بوجود امتداد منخفض جوي على السواحل الشمالية على سطح الأرض، ويتزامن معه وجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 20 11
الإسكندرية 20 11
وادي النطرون 20 10
طنطا 20 10
شبين الكوم 20 10
دمنهور 20 10
بلطيم 19 11
مطروح 21 11
السلوم 20 10
سيوة 20 06
بورسعيد 21 12
دمياط 19 11
الزقازيق 20 10
المنصورة 20 09
الاسماعيلية 21 10
السويس 20 10
العريش 19 10
رفح 18 09
رأس سدر 20 12
نخل 18 06
نويبع 20 14
طابا 18 12
كاترين 16 02
الطور 21 10
شرم الشيخ 23 14
الغردقة 21 12
مرسى علم 21 13
الفيوم 20 08
بنى سويف 20 07
المنيا 20 07
أسيوط 20 06
سوهاج 21 07
قنا 22 07
الأقصر 22 09
أسوان 23 08
ادفو 23 08
أبوسمبل 23 10
الوادى الجديد 20 04
شلاتين 23 16
ابو رماد 22 16
حلايب 21 17
رأس حدربة 21 17

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