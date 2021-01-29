متوقع سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا السبت، طقس معتدل نهارًا على القاهرة والوجه البحري، شديد البرودة ليلًا.ويكون الطقس مائلًا للدفء نهارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدلا على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وشديد البرودة ليلًا على السواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، باردًا على جنوب سيناء.ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة، 40% تقريبًا، على بعض المناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، تتأثر البلاد بوجود امتداد منخفض جوي على السواحل الشمالية على سطح الأرض، ويتزامن معه وجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 20 11الإسكندرية 20 11وادي النطرون 20 10طنطا 20 10شبين الكوم 20 10دمنهور 20 10بلطيم 19 11مطروح 21 11السلوم 20 10سيوة 20 06بورسعيد 21 12دمياط 19 11الزقازيق 20 10المنصورة 20 09الاسماعيلية 21 10السويس 20 10العريش 19 10رفح 18 09رأس سدر 20 12نخل 18 06نويبع 20 14طابا 18 12كاترين 16 02الطور 21 10شرم الشيخ 23 14الغردقة 21 12مرسى علم 21 13الفيوم 20 08بنى سويف 20 07المنيا 20 07أسيوط 20 06سوهاج 21 07قنا 22 07الأقصر 22 09أسوان 23 08ادفو 23 08أبوسمبل 23 10الوادى الجديد 20 04شلاتين 23 16ابو رماد 22 16حلايب 21 17رأس حدربة 21 17