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محمد العسيري

مصر

عضو غرفة الفنادق يؤكد استحالة عودة السائحين الروس قبل انتهاء فبراير

الجمعة 29/يناير/2021 - 02:15 م
تامر نبيل
تامر نبيل
فاتن غلاب
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أكد تامر نبيل عضو غرفة الفنادق وجمعية مستثمري البحر الأحمر، استحالة عودة الطيران الروسي قبل انتهاء فبراير، مشيرا إلى أن الوفد الأمني الموجود حاليا في مصر لتفقد الإجراءات الأمنية بمطاري شرم الشيخ والغردقة سيغادر القاهرة 2 فبراير، وسيستغرق إعداد التقرير الخاص بالزيارة وقتًا لعرضه على المختصين واتخاذ القرار ثم رفعة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للموافقة عليه وإصدار أمر بعودة الطيران، بالإضافة إلى أن إجراءات التشغيل تحتاج بعض الوقت، وكل هذه الإجراءات تؤكد استحالة عودة الطيران في فبراير.

وأكد نبيل في تصريحات لـ"الدستور" أنه في حالة الموافقة على عودة الطيران للمدن السياحية المصرية سيتطلب الأمر بعض الوقت لبدء التشغيل، وكذلك لحجز الفنادق من خلال منظمي الرحلات الأتراك لأن لديهم تحالفات قوية تعمل في جلب السياحة الروسية لمصر من خلال برنامج مشترك بين مصر وتركيا يتم تنظيمه مع منظمي الرحلات الروس، مشيرا إلى أن هذا النظام المتبع قبل توقف حركة الطيران بين المدن السياحية المصرية وروسيا، لافتا إلى أن الرحلات الروسية تأتي عبر الخطوط التركية، والطيران الروسي ومصر للطيران بالإضافة للطيران الشارتر.

يذكر أن الرحلات الجوية الروسية المباشرة إلى المقاصد السياحية، الغردقة وشرم الشيخ، معلقة منذ سقوط طائرة تابعة لشركة طيران روسية، من طراز «إيرباص 321»، في صحراء سيناء في 31 أكتوبر 2015، وعلى متنها 224 شخصا، ولكن الرحلات الجوية المباشرة بين موسكو والقاهرة استؤنفت في 11 أبريل 2018.

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