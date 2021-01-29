أهالي «غريق الزوامل» يصلون الغائب على فقيدهم بعد تعذر العثور على جثمانه

أدى المئات من أهالى قرية الزوامل، التابعة لمركز بلبيس، بمحافظة الشرقية، منذ قليل، صلاة الغائب على روح الشاب محمد السيد محمد، الطالب بكلية الهندسة، والذى تعذر العثور على جثمانه بعد أن غرق بمياه ترعة الإسماعيلية.وقد كثفت قوات الإنقاذ النهرى وغواصون متطوعون، من كافة المحافظات جهودهم لمدة ٢٢ يوما للبحث عنه، ولكن لم يوفقوا فى انتشال جثمانه، وقد تقرر أداء صلاة الغائب على روحه اليوم.وكان اللواء ابراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من العميد عمرو رؤوف يفيد بمصرع محمد السيد محمد دياب، طالب بكلية الهندسة، إثر حادث سقوط سيارة كان يستقلها هو وشقيقه ووالده وعمه، وتم إنقاذ والده وشقيقه، فيما توفى عمه وتم انتشال جثمانه، وتعذر العثور على جثمان الطالب المفقود.