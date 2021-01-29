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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

«نائب القاهرة للمنطقة الجنوبية» توجه برفع كفاءة الطرق والميادين

الجمعة 29/يناير/2021 - 06:24 م
جيهان عبد المنعم
جيهان عبد المنعم
مصطفى عبدالله
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أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، ضرورة تعظيم الاستفادة الكاملة من الخطة الاستثمارية وتوجيه رؤساء الأحياء بذلك ودراسة ومناقشة أي عقبات من شأنها تعطيل تنفيذ أعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق والميادين والتأكيد على تذليل هذه المعوقات أو العقبات.

كما وجهت بتطوير الميادين والشوارع الرئيسية والحدائق، بالإضافة إلى التأكيد على رفع كفاءة الشوارع وترميم المطبات الصناعية.

ووجهت كذلك بالاهتمام بأعمال التجميل والتشجير وتجميل الميادين، تفعيلا لاستراتيجية التنمية الشاملة بمشاركة المجتمع المدني، في إطار تحقيق المبادرة القومية التي أطلقها رئيس الجمهورية ومن شأنها تعظيم دور المشاركة المجتمعية لتوفير بعض الاحتياجات ومعاونة المؤسسات الحكومية.

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